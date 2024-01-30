Год станет сплошной белой полосой: кто из знаков зодиака станет самым счастливым по прогнозу Глобы
- 12:45 30 января
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- Служба новостей
С февраля "оседлать удачу" удастся двум знакам зодиака. Об этом заявила популярная России предсказательница Тамара Глоба, по словам которой для них начнется белоснежная полоса.
Львы
Представителям этого знака в конце зимы выпадет шанс сменить место работы. Вариантов будет много, поэтому без новой должности и без денег Львы не останутся. Продвинуться по карьерной лестнице вам помогут и властные люди, которых вы повстречаете в этот период. Поэтому к концу года можно будет рассчитывать на финансовую стабильность.
Скорпионы
Скорпионов тоже ждут большие успехи на материальном поприще. Омрачить его могут лишь проблемы со здоровьем. но и их вы сможете избежать, если вовремя прислушаетесь к своему организму.
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