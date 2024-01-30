Указ подписан: ветераны труда получат эту надбавку
- 14:00 30 января
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- Служба новостей
В ходе прямой линии с президентом пенсионер из Омской области задал вопрос о том, почему ему были отменены доплаты, которые он получал как ветеран труда.
Оказалось, что власти региона приняли решение лишить ветеранов труда доплат, если их доход превышает 175% от установленного прожиточного минимума. Это требование было выставлено Минфином РФ в качестве меры по борьбе с дефицитом бюджета региона. Однако президент обещал разобраться в этом вопросе и вернуть доплаты.
И он сдержал свое слово - Василькову, омскому ветерану труда, вернули доплату к пенсии в 550 рублей, несмотря на то, что его пенсия превышала установленный законодателями области лимит. Кроме него, доплату вернут еще 98 тысячам жителей области. Такие же восстановления прав происходят и в других регионах страны.
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