Указ подписан: ветераны труда получат эту надбавку

В ходе прямой линии с президентом пенсионер из Омской области задал вопрос о том, почему ему были отменены доплаты, которые он получал как ветеран труда.

Оказалось, что власти региона приняли решение лишить ветеранов труда доплат, если их доход превышает 175% от установленного прожиточного минимума. Это требование было выставлено Минфином РФ в качестве меры по борьбе с дефицитом бюджета региона. Однако президент обещал разобраться в этом вопросе и вернуть доплаты.