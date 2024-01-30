"Это часто афера!": пластический хирург разоблачил мастеров процедур фейсфитнеса

Женщины (и иногда мужчины) часто используют различные косметические процедуры, чтобы сохранить свою молодость и красоту.

Однако, по мнению пластического хирурга Алексея Дикарева, многие из этих процедур - это маркетинговые уловки производителей или держателей салонов. Он приводит примеры, когда клиенты просят подтянуть нижние веки, а результаты омоложения, которые они ожидают, не достигаются. Вместо этого они покупают наклейки, которые, по их словам, не требуют обращения к пластическим хирургам. Однако результаты таких процедур не всегда эффективны и могут быть аферой.

"Я не любитель разоблачений, но если вести речь об эффективности процедур, которые сейчас популяризируются различными инфлюэнсерами, то скажу. Фейсфитнес, массажи - это часто афера, и как в любом другом направлении, где обещают космические результаты без особого труда", - говорит врач корреспонденту «КП-Кубань».

Врач писал в пример неравную пациентку, которая пришла за процедурой блефаропластики, а сама при этом продает какие-то патчи и в своем блоге уверяет, что обращаться к хирургам не надо.