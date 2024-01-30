Деньги польются рекой: астролог раскрыла знаки зодиака, которые неприлично разбогатеют с 31 января
- 09:40 30 января
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- Служба новостей
В этот период произойдет много астрологических событий, которые отрицательно скажутся на финансовой жизни всех Знаков Зодиака. Астрологи рассказали, каких Знаки останутся чуть более удачливыми, чем остальные.
Близнецы
Близнецы смогут разбогатеть в таких необычных условиях с большей вероятностью, чем многие другие Знаки, потому что на них не особо сильно влияет Марс, так что с мотивацией проблем во второй половине месяца не будет. К сожалению, придется проявлять максимум усилий, так что будет больше усталости. Можно и даже нужно начинать новые дела, продвигать новые идеи. Также полезно будет вкладывать деньги в развитие, в расширение бизнеса, в получение знаний.
Весы
Весам можно без опаски менять работу. Наступает очень благоприятное время для поиска лучших условий. Людям этого Знака будет свойственно стремиться к чему-то более приятному. Не исключено, что у Весов появится шанс завести новые деловые знакомства. Это значит, что необходимо будет как можно активнее общаться и впитывать советы и жизненный опыт тех, с кем их столкнет судьба. На финансовом успехе это скажется самым непосредственным образом, но, возможно, что не сейчас, а в обозримом будущем.
Рыбы
Рыбы могут превзойти самих себя. В феврале их ожидает мощный всплеск созидательной энергии, но потом Венера придет в упадок 16 числа. Вторую половину месяца лучше посвятить не энергичным, а спокойным финансовым делам — например, планированию. Больше всего будет везти работникам сферы науки и высоких технологий, а также всем, чья работа подразумевает взаимодействие с компьютером, с инновациями, с техникой и электроникой — особенно ее починкой.
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