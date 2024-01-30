Эти слова в речи выдают человека с низким интеллектом: проверьте себя

Какие признаки являются наиболее заметными. Речь человека характеризует его, как личность, в частности его имиджевую составляющую и интеллект. Портал психологический центр "Семья" рассказал какие элементы в речи выдают человека с низким интеллектом.

Наличие слов-паразитов в лексиконе

В русском языке существуют слова-паразиты: «Типа», «Короче», «Прикинь», «Значит», «Так сказать», «Как бы», «Тупа сделать», «Как его». Все бы ничего, но когда человек в каждом предложении повторяет слова-паразиты, это означает, что словарный запас невелик. У человека интеллектуального всегда найдутся подходящие слова для описания ситуации. Сейчас, это такое распространённое явление, что мы можем не замечать, что в нашем лексиконе уже появились слова-паразиты. Но важно не переставать работать над собой, чтобы слова-паразиты не стали для вас злым роком.

Причастность к сильным этого мира

Человек в разговоре постоянно произносит: «У меня сильный родственник, крутой знакомый, сейчас мой друг приедет и все решим, и другие важные персоны». У окружающих людей складывается впечатление о собеседнике, как о глупом человеке, который не способен самостоятельно решать свои проблемы.

Я лучше всех