Указ подписан: кому с 28 января на карту поступит новая путинская выплата в 10 000 рублей
- 15:00 29 января
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- Служба новостей
Ожидается, что в феврале произойдут изменения в размере пенсионных выплат для пожилых граждан. Многие получатели пенсии столкнутся с изменением суммы своих выплат. Сергей Власов, пенсионный специалист, прокомментировал процент, на который изменятся пенсии в ближайшее время. Пожилые люди, включая пенсионеров, являются одной из наиболее уязвимых социальных групп, и они полагаются на индексацию пенсий и регулярные выплаты.
Согласно Указу №486, те, кто имел право на получение пенсии (страховой, социальной и других видов) на 31 августа 2021 года, получили однократную выплату в размере 10 000 рублей. Это решение было принято для компенсации увеличения цен из-за инфляции. Большинство пенсионеров уже получили эти выплаты в сентябре 2021 года через беззаявительное утверждение. Теперь остается только небольшая группа людей, которым необходимо получить эту выплату.
Для получения однократной выплаты в 2024 году, пенсионерам, удовлетворяющим соответствующим критериям, потребуется подать заявление. Деньги для военнослужащих и работников правоохранительных структур будут выделены из бюджетов их ведомств.
Остальные пенсионеры будут получать выплаты из бюджета Социального фонда Российской Федерации. Важно отметить, что пенсионеры, не являющиеся постоянными резидентами России, но проживающие в регионах, должны обратиться лично в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации.
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