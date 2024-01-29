Указ подписан: кому с 28 января на карту поступит новая путинская выплата в 10 000 рублей

Ожидается, что в феврале произойдут изменения в размере пенсионных выплат для пожилых граждан. Многие получатели пенсии столкнутся с изменением суммы своих выплат. Сергей Власов, пенсионный специалист, прокомментировал процент, на который изменятся пенсии в ближайшее время. Пожилые люди, включая пенсионеров, являются одной из наиболее уязвимых социальных групп, и они полагаются на индексацию пенсий и регулярные выплаты.

Согласно Указу №486, те, кто имел право на получение пенсии (страховой, социальной и других видов) на 31 августа 2021 года, получили однократную выплату в размере 10 000 рублей. Это решение было принято для компенсации увеличения цен из-за инфляции. Большинство пенсионеров уже получили эти выплаты в сентябре 2021 года через беззаявительное утверждение. Теперь остается только небольшая группа людей, которым необходимо получить эту выплату.