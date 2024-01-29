Топ-3 сорта капусты: огромные кочаны по 16 килограммов
- 14:00 29 января
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- Служба новостей
Капуста является одним из наиболее популярных овощей на дачах, но не все садоводы знают, как выбрать подходящий сорт, который будет крупным, сочным и долго храниться.
С опытные дачники и многие агрономы рекомендуют три определенных сорта.
Первым из них является "Колобок". Этот сорт подходит для выращивания во всех регионах страны, обладает темно-зелеными листьями с волнистыми краями и беловатой сердцевиной. Урожай созревает через 110 дней после появления ростков рассады, а средний вес кочана составляет около четырех килограммов.
Вторым сортом является "Пудовая", предназначенная для выращивания на открытых грядках. Кочаны этого сорта достигают веса до 16 килограммов и отлично сохраняются в погребе.
Третий вариант - капуста сорта "Амагер 611", которая обладает очень сочными кочанами, созревающими через 130 дней. С одного квадратного метра можно получить от шести до семи килограммов капусты.
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