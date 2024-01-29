Банки ошарашили пенсионеров страны, получающих пенсию на карточку "Мир"

Сбербанк сообщил о новых изменениях для получателей пенсий на карту "Мир". Это приятное новшество ожидает старшее поколение, и многие смогут воспользоваться им уже сегодня.

По словам представителей банка, в ближайшее время появятся новые условия для пенсионеров, получающих свои платежи на банковскую карту. Главной причиной этих изменений стали серьезные изменения в процессе выплат пенсий в стране, теперь у граждан есть всего два способа получения своих выплат: на банковскую карту или через почтовое отделение.