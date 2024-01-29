Банки ошарашили пенсионеров страны, получающих пенсию на карточку "Мир"
- 13:30 29 января
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- Служба новостей
Сбербанк сообщил о новых изменениях для получателей пенсий на карту "Мир". Это приятное новшество ожидает старшее поколение, и многие смогут воспользоваться им уже сегодня.
По словам представителей банка, в ближайшее время появятся новые условия для пенсионеров, получающих свои платежи на банковскую карту. Главной причиной этих изменений стали серьезные изменения в процессе выплат пенсий в стране, теперь у граждан есть всего два способа получения своих выплат: на банковскую карту или через почтовое отделение.
Однако, есть и риски связанные с получением пенсии на карту. Основным из них являются мошенники, которые уже разработали несколько схем обмана пенсионеров. С учетом этого, "Сбербанк" решил проводить специальные лекции по финансовой грамотности для пожилых людей. Эти обучающие мероприятия уже стартовали в Ростовской области. По словам представителей банка, на таких лекциях будут рассказывать пенсионерам о том, как защитить себя от мошенников в Интернете, а также научат лучшему управлению своими финансами.
Кроме того, старшему поколению покажут все преимущества использования банковских карт. На данный момент, пенсии можно получать только на карты системы национальных платежей "Мир", а с любой такой карты можно снять наличные деньги не только в отделении банка, но и в ближайшем магазине. Пенсионерам также расскажут об этом на обучающих семинарах. Лекции будут проводиться в отделениях банка, расположенных по всей стране.
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