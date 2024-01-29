Не выбрасывайте кожуру мандаринов: она может оказаться на вес золота
- 12:45 29 января
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- Служба новостей
Многие россияне привыкли выбрасывать корки от мандаринов, не задумываясь о том, насколько они могут быть полезны. Однако эти лайфхаки могут существенно облегчить повседневную жизнь.
Корки часто находят свое применение в кулинарии. Их нужно тщательно промыть, высушить и измельчить в порошок. Полученная цедра станет отличным дополнением к напиткам, выпечке и мясным блюдам, придавая им уникальный аромат.
Сушеные корки также придают приятный аромат чаю. Просто добавьте их к неиспользованной заварке на несколько дней, и чай пропитается ароматом мандарина.
Такие высушенные корки можно также использовать для поджига печи или камина, придавая вашему дому прекрасный аромат.
Не забывайте, что запах цитрусовых отпугивает котов. Поэтому, чтобы защитить комнатные растения от домашних питомцев, положите мандариновые корки в горшок.
Кроме того, кожура мандаринов является неотъемлемым средством в борьбе с вредителями. Опрыскав настоем мандариновых корок цветы, можно избавиться от паутинного клеща, а разложение корок в шкафах поможет избежать появления моли.
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