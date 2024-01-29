Не выбрасывайте кожуру мандаринов: она может оказаться на вес золота

Многие россияне привыкли выбрасывать корки от мандаринов, не задумываясь о том, насколько они могут быть полезны. Однако эти лайфхаки могут существенно облегчить повседневную жизнь.

Корки часто находят свое применение в кулинарии. Их нужно тщательно промыть, высушить и измельчить в порошок. Полученная цедра станет отличным дополнением к напиткам, выпечке и мясным блюдам, придавая им уникальный аромат.