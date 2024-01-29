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От пыли не останется и следа: протирайте шкафы этим самодельным копеечным раствором

От пыли не останется и следа: протирайте шкафы этим самодельным копеечным раствором

Пыль является неизбежным явлением в каждом доме и может вызывать неприятные последствия, такие как неряшливый вид, аллергические реакции и проблемы с дыханием.

Существует возможность приготовить средство для влажной уборки самостоятельно, не обязательно приобретать его в магазине. Такое средство будет эффективным и экологически безопасным.

Например, можно использовать состав на основе лимона. Для приготовления этого средства следует нарезать лимон на тонкие кружочки, поместить их в стеклянную банку и залить белым уксусом.

Банку нужно закрыть крышкой и оставить в темном месте на две недели. После этого жидкость следует разбавить чистой водой и перелить в бутылку с распылителем.

Такой настой можно наносить на поверхности и протирать их сначала влажной, а затем сухой чистой тряпкой.

Также можно приготовить раствор на основе эфирных масел, таких как лаванда, лимон или эвкалипт. Несколько капель выбранного масла следует добавить в бутылку с распылителем, заполненную водой, закрыть крышкой и хорошо взболтать.

Затем этим средством можно обработать поверхности и протереть их. Оно не только уберет пыль, но и оставит приятный аромат.

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