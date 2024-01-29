От пыли не останется и следа: протирайте шкафы этим самодельным копеечным раствором

Пыль является неизбежным явлением в каждом доме и может вызывать неприятные последствия, такие как неряшливый вид, аллергические реакции и проблемы с дыханием.

Существует возможность приготовить средство для влажной уборки самостоятельно, не обязательно приобретать его в магазине. Такое средство будет эффективным и экологически безопасным.