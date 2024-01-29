Указ подписан: россиянам на карту "упадет" новая путинская выплата 10 000 рублей с 28 января
- 11:00 29 января
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- Служба новостей
Изменения ожидаются в размере пенсионных выплат для пожилых граждан в феврале. Многие получатели пенсии столкнутся с изменением сумм выплат. Пенсионный специалист Сергей Власов прокомментировал процент, на который изменятся пенсии в ближайшее время. Пожилые люди, включая пенсионеров, представляют собой одну из наиболее уязвимых социальных групп. Именно поэтому они вынуждены полагаться на индексацию пенсий и регулярные выплаты, будь то ежемесячные или однократные.
Согласно Указу №486, лица, имевшие право на получение пенсии (страховой, социальной и др.) на 31 августа 2021 года, получили выплату в размере 10 000 рублей. Это решение было принято в целях компенсации увеличения цен из-за инфляции. Благодаря беззаявительному утверждению, большинство пенсионеров уже получили выплаты в сентябре 2021 года. Теперь этот указ действует только для небольшой группы людей.
Для того чтобы получить однократную выплату в 2024 году, соответствующим критериям пенсионерам потребуется подать заявление. Деньги для военнослужащих и работников правоохранительных структур будут выделены из бюджетов их ведомств.
Остальные пенсионеры будут получать выплаты из бюджета Социального фонда РФ. Важно помнить, что пенсионеры, не являющиеся постоянными резидентами России, но проживающие в одном из регионов, должны обратиться в любое отделение Пенсионного фонда РФ лично.
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