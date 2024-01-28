Жизнь поменяется на 18 лет вперед: Тамара Глоба назвала главный знак зодиака 2024 года

В 2024 году ожидается уникальное астрономическое событие, повторяющееся лишь раз в 15-20 лет: перемещение Плутона из созвездия Козерога в знак Водолея.

Это явление предвестие кардинальных изменений не только в общественной сфере, но и в жизни представителей знака Водолея. Известная российская астролог Тамара Глоба придает этому знаку ключевую роль в предстоящем году.