"Уже с понедельника будет бесплатным для всех пенсионеров»": новую льготу вводят с 29 января

Пенсионерам была предоставлена информация о новом льготном предложении, которое в ближайшее время станет доступным для всех пожилых граждан.

Люди, получающие пенсию, смогут сэкономить на выборе определенного направления, и оформить это преимущество можно будет по порядку. Об этом рассказала Анастасия Киреева, специалист в области пенсионного обеспечения.

По ее словам, данная новая возможность начала предоставляться гражданам пожилого возраста на уровне региона. Теперь пожилые люди смогут получать сертификаты, которые обеспечат им бесплатный доступ к различным видам активностей.

Примером такой программы является ее внедрение в Башкирии. Здесь гражданам пожилого поколения стали доступны сертификаты, позволяющие посещать курсы спортивных или познавательных занятий. Номинал такого сертификата составляет две тысячи рублей.

"Практически говоря, это означает, что для пенсионеров некоторые полезные мероприятия становятся бесплатными. Например, они смогут посещать занятия дыхательной гимнастикой или лечебной физкультурой без дополнительной оплаты. Это будет особенно актуально для тех, у кого есть определенные заболевания, требующие тренировок под руководством инструктора", - подчеркнула Киреева.

Кроме того, по ее словам, сертификат можно будет использовать для занятий танцами, йогой, обучения английскому языку и даже основам рыболовства, что будет интересно особенно мужчинам.