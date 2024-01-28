13-я пенсия будет? Социальный фонд России сделал долгожданное заявление для всех пенсионеров

Пока в Государственной Думе только звучит предложение о законопроекте о дополнительной пенсии. Парламентарии предложили осторожно оказать финансовую поддержку пожилым гражданам в связи с высоким уровнем инфляции, предложив выплату еще одной пенсии в этом году.

Тем не менее, как отметил Власов, шансы на одобрение данного предложения крайне малы. При дефицитном федеральном бюджете и предварительно распределенных расходах на следующий год маловероятно, что подарок такого рода ожидает пенсионеров. Несмотря на то, что дополнительную пенсию они без сомнения заслуживают, прокомментировал эксперт. Подтверждение этой информации поступило также от представителей Пенсионного фонда, которые уточнили, что законодательное утверждение тринадцатой пенсии для всех пенсионеров в этом году не прошло. И даже в отношении следующего года такие планы не рассматриваются.