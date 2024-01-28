Низкий интеллект выдает всего одна фраза: эти слова заставят сомневаться
- 12:45 28 января
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- Служба новостей
Говорят, ум человека можно увидеть даже в его глазах-там модет быть или глухая пустота, или искрящийся и живой разум. Но есть и другие способы узнать, умный перед вами человек или глупый. Издание fb.ru рассказало, какая фраза может показать низкий уровень интеллекта человека.
Итак, писатель-фрилансер Ли Андерсон назвала эту фразу: «Ты не можешь просто…». Например, ты не можешь просто предложить ему карандаши или что-нибудь другое?" или "Разве ты не можешь просто приготовить еду в выходной день, чтобы потом разогревать ее?"
По мнению автора, эти слова означают не добрые намерения и искреннее желание помочь, а попытку принизить человека и возвысить себя над ним. Мол, это же очевидно, как ты раньше не мог додуматься об этом? Такая фраза делает невозможным нормально воспринять совет, даже если он дельный.
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