Низкий интеллект выдает всего одна фраза: эти слова заставят сомневаться

Говорят, ум человека можно увидеть даже в его глазах-там модет быть или глухая пустота, или искрящийся и живой разум. Но есть и другие способы узнать, умный перед вами человек или глупый. Издание fb.ru рассказало, какая фраза может показать низкий уровень интеллекта человека.

Итак, писатель-фрилансер Ли Андерсон назвала эту фразу: «Ты не можешь просто…». Например, ты не можешь просто предложить ему карандаши или что-нибудь другое?" или "Разве ты не можешь просто приготовить еду в выходной день, чтобы потом разогревать ее?"