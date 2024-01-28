Размер небольшой, но хоть так: выплата придет всем пенсионерам на банковскую карту "Мир"
- 07:45 28 января
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- Служба новостей
Пенсионерам было объявлено о финансовой выплате, которая будет зачислена на счета всех участников программы.
Деньги будут перечислены на банковские карты "Мир", которые обладают всеми пожилыми людьми.
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, в ближайшем будущем пожилые граждане будут получать новые финансовые выплаты благодаря программе, организованной национальной платежной системой. Участники программы получат бонус от одного из партнеров оператора карт "Мир". Поскольку большинство пенсионеров используют такие карты, они могут ожидать зачисления средств.
По мнению эксперта, речь идет о деньгах, которые будут возмещены пожилым гражданам за покупки в магазинах "Пятерочка". Крупнейший ритейлер заключил соглашение с платежной системой о возмещении пяти процентов от суммы чека, который граждане будут оплачивать при заказе товаров на дом.
При этом такие покупки должны быть оплачены через Систему быстрых платежей. Деньги будут списаны с карты, однако оплата произойдет не напрямую, а через сервис, созданный Центробанком. Отмечается, что максимальный размер бонуса составит тысячу рублей. Это будет небольшой, но приятный бонус для пожилых людей перед праздниками, подчеркнул Власов.
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