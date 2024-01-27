Ангел-хранитель подарит удачу: Глоба назвала 3 знака, которые попадут в сказку наяву с 27 января

Астролог Тамара Глоба поделилась прогнозом удачи для разных знаков зодиака, которая придет к ним с 27 января. В ближайшем времени эти любимцы Фортуны могут рассчитывать на успехи как на работе, так и в личной жизни. Телец

Для Тельца наступает период светлых изменений, когда будет возможность установить выгодное партнерство с людьми издалека. Важно не забывать о бытовых обязанностях и принимать активное участие в жизни родных и близких.

Лев

Представителей этого знака ожидают успехи на работе и в отношениях с коллегами, но придется приложить немало усилий для достижения целей. Семейные дела могут не идти так гладко, поэтому важно не забывать следить за своим здоровьем. Не стоит начинать большие путешествия, лучше дождаться более удачного момента.

Рыбы