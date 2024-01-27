Пересолили суп? Не беда: одну щепотку прямо в кастрюлю — топовый способ

Почти каждая домохозяйка регулярно готовит различные виды супов. Тем не менее, часто блюда оказываются излишне солеными. Повар Юлия Архипова поделилась своими советами по решению подобных ситуаций.

По мнению кулинарного эксперта, нейтрализовать избыточное количество соли могут несколько ингредиентов. Прежде всего, можно воспользоваться варочным пакетиком с рисом. Просто опустите его в кастрюлю с пересоленным супом и подождите около 10 минут. Затем просто извлеките пакетик.

Архипова предложила два метода в качестве альтернативы для исправления пересоленного супа. Первый метод включает использование муки, упакованной в несколько слоев марли. Муку следует опустить прямо в кастрюлю с супом и использовать ее аналогично рису.

Второй метод включает использование сахара в кубиках. Несколько кубиков сахара помещаются в половник, а затем осторожно опускаются в суп. Через несколько минут сахар удаляется.