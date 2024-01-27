Окажутся на волоске от пропасти: Глоба назвала знаки, которых ждут тяжкие испытания
- 12:45 27 января
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- Служба новостей
Тамара Глоба составила гороскоп для всех представителей зодиакального круга на 2024 год. Оказалось, что у трех из них в феврале могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Лучше узнать об этом заранее и предотвратить последствия.
Телец. В январе этого года Тельцам непросто. То проблемы на работе, то ссоры с близкими. Такие перемены в будущем не могут не сказаться на здоровье. Остро почувствовать недомогание Тельцы могут уже в феврале. Постарайтесь отдохнуть сейчас, чтобы не страдать в следующем месяце.
Близнецы. Февраль может подсветить их слабые места. Уже в январе начались разные накладки в жизни, которые сказываются на моральном состоянии. Однако, из-за того, что у них нет времени на себя, они рискуют серьезно сдать. Звезды советуют Близнецам не отчаиваться: к началу 2025 года все наладится. Но лучше лечиться уже в этом.
Скорпион. Судьба даст им так много всего в этом году, что под натиском можно будет не устоять. Если сейчас не выделить время на себя и не проявить к себе внимание, то Скорпионы столкнутся с сильным стрессом и переутомлением. А в худшем случае, нервы могут сказаться и на здоровье органов.
Кстати, о здоровье. Специалисты из Тайваня провели исследование, чтобы выяснить влияние сидячего образа жизни на человеческий организм. Результаты исследования показали, что длительное время, проведенное в сидячем положении, может значительно сократить продолжительность жизни. Конкретно, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 34%.
Ученые отмечают, что регулярная физическая активность может снизить риски и помочь избежать негативных последствий сидячего образа жизни. Исследование, в котором участвовало более 480 тысяч человек, подтвердило эту точку зрения.
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