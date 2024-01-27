Окажутся на волоске от пропасти: Глоба назвала знаки, которых ждут тяжкие испытания

Тамара Глоба составила гороскоп для всех представителей зодиакального круга на 2024 год. Оказалось, что у трех из них в феврале могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Лучше узнать об этом заранее и предотвратить последствия.

Телец. В январе этого года Тельцам непросто. То проблемы на работе, то ссоры с близкими. Такие перемены в будущем не могут не сказаться на здоровье. Остро почувствовать недомогание Тельцы могут уже в феврале. Постарайтесь отдохнуть сейчас, чтобы не страдать в следующем месяце.