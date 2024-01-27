Надо ли сливать "первую воду" при варке мяса и что с ней делать: рассказывает шеф-повар
- 11:15 27 января
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- Служба новостей
Для хорошего мясного бульона важно многое —выбор мяса, качество воды, пропорции продуктов, температура приготовления. И тонкости приготовления, конечно.
Например, шеф-повар Иван Кудряшов твердо убежден: воду после закипания мяса сливать не нужно.
«Тем самым вы теряете насыщенность бульона. Сливать его нужно только в том случае, если у вас проблемы с желчным пузырем, желудком и поджелудочной. В других случаях не вижу смысла. Бытует мнение, что в первой воде много грязи, но все это выходит со свертываемым белком в пене. Также лучше слить первую воду, если мясо некачественное, но я бы такое не варил вообще» , — пояснил эксперт.
Другое дело, что пену нужно удалять постоянно, а не только в самом начале. Также обязательно избавляться от нее, если она прилипла к стенкам кастрюли. Жир, который всплывает в процессе готовки, тоже лучше убирать.
Кстати, недавно врач-диетолог рассказала о том, чего не стоит делать после еды. Например, послеобеденный сон — это очень вредная для пищеварения привычка, которая может привести к неприятным симптомам. Организму удобнее всего переваривать еду в вертикальном положении. Когда человек лежит, процесс пищеварения замедляется: это может спровоцировать вздутие или отрыжку. Также может возникнуть заброс пищи из желудка в пищевод, что сопровождается чувством изжоги.
Обычно рекомендуется подождать не менее 30 минут после еды, прежде чем ложиться. Однако если вы хотите отдохнуть полулежа, это время можно сократить.
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