Наличие этих слов в речи выдает низкий интеллект человека: от них стоит избавиться

Речь человека характеризует его, как личность, в частности его имиджевую составляющую и интеллект. Портал психологический центр "Семья" рассказал какие элементы в речи выдают человека с низким интеллектом. Наличие слов-паразитов в лексиконе

В русском языке существуют слова-паразиты, такие как "типа", "короче", "прикинь", "значит", "так сказать", "как бы", "тупа сделать", "как его". Использование этих слов в речи может указывать на ограниченный словарный запас. Люди с более развитым интеллектом обычно могут найти подходящие слова для описания ситуации. Несмотря на то, что слова-паразиты стали распространенными и мы можем не обращать на них внимание, важно продолжать работать над собой, чтобы не полагаться на них слишком часто.

Причастность к сильным этого мира

человек в разговоре постоянно произносит: «У меня сильный родственник, крутой знакомый, сейчас мой друг приедет и все решим, и другие важные персоны». У окружающих людей складывается впечатление о собеседнике, как о глупом человеке, который не способен самостоятельно решать свои проблемы.

Я лучше всех