Указ подписан: владельцев квартир с кухней ждет сюрприз с 29 января

Юрист Ирина Сивакова сообщила о важном решении, принятом Верховным судом, которое может повлиять на владельцев квартир с кухней. Это решение внесет изменения в их повседневную жизнь и потребует соответствия новым требованиям, иначе им придется вносить коррективы.

Многие владельцы квартир с кухней решаются на модификации своего жилья, проводя косметический ремонт или даже осуществляя серьезные перепланировки. Однако, согласно сообщению юриста Ирины Сиваковой, новое решение Верховного суда потребует от них адаптации к новым условиям.