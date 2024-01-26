Указ подписан: владельцев квартир с кухней ждет сюрприз с 29 января
- 19:00 26 января
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- Служба новостей
Юрист Ирина Сивакова сообщила о важном решении, принятом Верховным судом, которое может повлиять на владельцев квартир с кухней. Это решение внесет изменения в их повседневную жизнь и потребует соответствия новым требованиям, иначе им придется вносить коррективы.
Многие владельцы квартир с кухней решаются на модификации своего жилья, проводя косметический ремонт или даже осуществляя серьезные перепланировки. Однако, согласно сообщению юриста Ирины Сиваковой, новое решение Верховного суда потребует от них адаптации к новым условиям.
Теперь, однако, определенные изменения в кухне будут запрещены, так как такое решение вынес суд высшей инстанции. Рассмотрев дело одной из владелиц квартир, которая решила внести изменения в свое жилье, затронув кухню и лоджию, суд вынес решение в пользу городской администрации. Женщина удалила кирпичную стену под окном и установила панорамные стекла на всю площадь.
Однако администрация города выразила протест и потребовала восстановить прежнее состояние. Владелица отказалась, и дело попало в суд. Рассмотрение дела прошло через несколько инстанций, и суд поддержал позицию муниципалитета. Эксперты пояснили, что балконные плиты, несущие стены и другие конструкции относятся к общедомовому имуществу, и жильцы не могут произвольно вносить изменения. Кроме того, ремонт затронул капитальные стены, что также запрещено без согласования.
Отмечается, что новое правило будет обязательным для всех владельцев подобных квартир с 29 января.
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