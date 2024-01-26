Отменяют все заказы с 27 января: покупателей Wildberries, AliExpress и Ozon ждет сюрприз
- 17:00 26 января
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- Служба новостей
Недавно появилась информация о возможном неприятном событии для покупателей известных интернет-площадок, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon. Финансовый эксперт Валерий Попов предупредил, что с 19 января клиенты этих маркетплейсов могут столкнуться с радикальной отменой уже сделанных заказов без возможности вернуть потраченные деньги.
Согласно предупреждению эксперта, новая схема мошенничества может затронуть практически всех покупателей онлайн-магазинов, включая лидеров рынка, такие как Wildberries и Ozon.
По его словам, аферисты действуют так, что покупатели теряют не только свои деньги с банковской карты, но также и заказы, которые они совершали на этих интернет-площадках.
"Мошенники получают доступ к личному кабинету человека на маркетплейсе различными обманными способами. В частности, распространена схема, при которой покупателю приходит сообщение, предположительно от продавца из интернет-магазина, с просьбой уточнить данные о доставке заказа", - подчеркнул Попов.
В процессе общения с мошенниками покупатель передает код, полученный на телефон, что в последствии предоставляет доступ к аккаунту клиента на площадке. Это влечет полную отмену оформленных заказов, средства за которые переводятся на новый счет, указанный аферистами.
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