Отменяют все заказы с 27 января: покупателей Wildberries, AliExpress и Ozon ждет сюрприз

Недавно появилась информация о возможном неприятном событии для покупателей известных интернет-площадок, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon. Финансовый эксперт Валерий Попов предупредил, что с 19 января клиенты этих маркетплейсов могут столкнуться с радикальной отменой уже сделанных заказов без возможности вернуть потраченные деньги.

Согласно предупреждению эксперта, новая схема мошенничества может затронуть практически всех покупателей онлайн-магазинов, включая лидеров рынка, такие как Wildberries и Ozon.

По его словам, аферисты действуют так, что покупатели теряют не только свои деньги с банковской карты, но также и заказы, которые они совершали на этих интернет-площадках.