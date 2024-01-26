Пельмени никогда не разварятся: добавьте в тесто 1 секретный продукт — эластичные и тонкие
- 15:00 26 января
- 6+
- Служба новостей
У каждой хозяйки свой подход к приготовлению пельменей, но не всегда результат оказывается идеальным.
Проблемы могут возникнуть как при лепке полуфабриката, так и во время варки, что может негативно сказаться на структуре и вкусе блюда.
Чтобы избежать подобных неприятностей, рекомендуется использовать рецепт с уникальным ингредиентом. В данном случае тесто приобретет идеальные характеристики: станет тонким и не будет прилипать к рукам.
При замешивании теста для пельменей рекомендуется добавить кипяток вместо обычной воды комнатной температуры. Это придаст тесту эластичность, предотвращая расклеивание и разваривание пельменей в процессе варки.
После замешивания теста дайте ему немного времени для отдыха, уложив в пакет и поместив в холодильник на 15 минут. Это позволит тесту укрепиться, стать более упругим и легко раскатываться, облегчая процесс формирования пельменей, как сообщает портал "Хибины".
...