Возродятся из пепла и получат все блага 2024 года: Володина назвала знак-счастливчик

«Водолеи, именно вы сейчас созидаете свою новую реальность. Этот знак проживает самые большие изменения, настоящую личную трансформацию. Конечно, у каждого знака что-то меняется за год, но вы как бы возрождаетесь из пепла как личность», – написала Володина в своем канале.

Российский астролог Василиса Володина назвала главный знак 2024 года. Эти люди смогут получить блага этого периода и по праву считаться основными любимчиками Зеленого Деревянного Дракона.

Володина советует Водолеям быть волевыми, смелыми и легко менять не только свою реальность, но и реальность окружающих. Остальным знакам будет полезно дружить с Водолеями, весь период рядом с ними будет спокойно, сыто и комфортно. Люди воздушного знака смогут защитить от невзгод всех вокруг.