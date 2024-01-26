Лотерейный билет принесет выигрыш в конце января: Глоба предрекла горы денег трем знакам зодиака

Три знака зодиака станут своего рода денежными магнитами. Коридор финансовой удачи откроется трем представителям зодиакальных созвездий 15 января 2024 года. Если все сделать правильно, то денежная удача прибудет с ними вплоть до конца года. Лев

Представители огненного знака могут рассчитывать на крупный выигрыш в лотерею. Львы не прогадают, есть купят лотерейный билет в период с 15 по 30 января 2024 года. Астролог уверен, что представители знака сорвут настоящий куш. Сохранить денежный поток надолго получится, если Львы не поскупятся на подарки для близких и родных.

Весы

Представители воздушного знака с 15 по 30 января 2024 года окажутся под влиянием Меркурия. Планета имеет магнетическое и финансовое значение. Весам стоит рассчитывать на крупную премию и участие в прибыльных проектах,которые будут приносить доход долгие годы. Чтобы представители знака задержались в денежном коридоре, Весам нужно избавится от долговых обязательств.

Рыбы