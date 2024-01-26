Обладателей карты «Мир»ждет сюрприз: снимут со всех без исключения.

Российским владельцам карты "Мир" стали известны новые правила оплаты покупок, которые могут стать неожиданным сюрпризом для многих. В ближайшее время эти карты будут подчиняться новым правилам списания средств, но не сразу.

Финансовый эксперт Валерий Попов раскрыл, что изменения ожидают владельцев карт национальной платежной системы уже этой весной. В настоящее время оплата покупок списывается сразу, но скоро это может измениться, и списание произойдет через определенный период, например, через несколько часов или даже дней.