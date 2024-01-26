Обладателей карты «Мир»ждет сюрприз: снимут со всех без исключения.
- 12:00 26 января
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- Служба новостей
Российским владельцам карты "Мир" стали известны новые правила оплаты покупок, которые могут стать неожиданным сюрпризом для многих. В ближайшее время эти карты будут подчиняться новым правилам списания средств, но не сразу.
Финансовый эксперт Валерий Попов раскрыл, что изменения ожидают владельцев карт национальной платежной системы уже этой весной. В настоящее время оплата покупок списывается сразу, но скоро это может измениться, и списание произойдет через определенный период, например, через несколько часов или даже дней.
По словам Попова, отсроченные операции могут быть удобными, если терминал в магазине не срабатывает сразу. В таких случаях информация сохраняется, а затем, при подключении к сети, данные отправляются в банк, и со счета карты списывается вся сумма.
Эксперт отмечает, что механизм отложенной оплаты уже используется в некоторых случаях, таких как оплата проезда в общественном транспорте, где уведомление о списании средств может поступить владельцу карты через некоторое время, начиная с небольшой предоплаты.
С весны этот механизм отложенных платежей будет распространяться на более широкий спектр операций, включая покупки в магазинах, аренду автомобилей, бронирование отелей, оплату самокатов и других услуг. Однако владельцам карты грозит сложность контроля за платежами, поскольку такие расходы можно легко забыть, и списание может произойти в неудобный момент, когда средства нужны на другие расходы.
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