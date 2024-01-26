Уже с 1 февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать всего один вопрос

Россиянам объявили о новых мероприятиях, направленных на борьбу с нарушениями правил дорожного движения. Одна из инициатив, названная "Сплошные проверки", предусматривает проведение обширных проверок на многих участках дорог во второй половине января.

Главная цель этих проверок - выявление водителей, употребивших алкоголь или запрещенные вещества перед вождением. Сотрудники дорожной полиции активно будут взаимодействовать с водителями, проверяя их состояние и задавая различные вопросы. Даже трезвые водители могут быть лишены прав, если вызовут подозрения своим поведением или ответами на вопросы полицейских.