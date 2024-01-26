Уже с 1 февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать всего один вопрос
- 11:00 26 января
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- Служба новостей
Россиянам объявили о новых мероприятиях, направленных на борьбу с нарушениями правил дорожного движения. Одна из инициатив, названная "Сплошные проверки", предусматривает проведение обширных проверок на многих участках дорог во второй половине января.
Главная цель этих проверок - выявление водителей, употребивших алкоголь или запрещенные вещества перед вождением. Сотрудники дорожной полиции активно будут взаимодействовать с водителями, проверяя их состояние и задавая различные вопросы. Даже трезвые водители могут быть лишены прав, если вызовут подозрения своим поведением или ответами на вопросы полицейских.
Особое внимание будет уделено реакции и поведению водителей во время общения с сотрудниками ГИБДД. Отказ от прохождения процедуры проверки на алкоголь или наркотические вещества может привести к немедленному лишению прав.
Важно отметить, что водителям будут предоставлены возможности пройти проверки, и отрицательный ответ на эти предложения может иметь серьезные последствия, включая лишение водительских прав.
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