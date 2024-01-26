Тельцам стоит запастись терпением, а Ракам - следить за деньгами: гороскоп на 26 января

15, 16 лунный день. Убывающая Луна. Избегайте покупок или важных решений сегодня после 16:00. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта – 19 апреля) Родители должны быть сегодня бдительными, потому что для ваших детей это рискованный день. Между тем, общественные мероприятия могут быть внезапно отменены или изменены. А возможно, произойдет обратное и вы вдруг получите неожиданное приглашение куда-то пойти.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В более широком смысле у вас есть энергия хорошего самочувствия, особенно при общении с начальниками и людьми, облеченными властью. Люди оптимистичны. Однако сегодня ваша домашняя рутина может быть прервана. Будьте мудры и терпеливы по отношению к членам семьи, чтобы избежать ссор.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Вы можете с энтузиазмом обсуждать планы путешествий или изучать возможности издательской деятельности, средств массовой информации или вопросов, связанных с медициной и законом, потому что существует множество способов расширить свою вселенную! Между тем, обратите внимание, потому что сегодня день с умеренной вероятностью несчастных случаев.

Рак (21 июня – 22 июля)

Подружитесь со своим банковским счетом сегодня и следите за своим денежным потоком и имуществом, потому что что-то неблагоприятное может повлиять на ваши активы. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Защитите то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна находится в противоречии с непредсказуемым Ураном, что заставит вас почувствовать импульсивность и желание спонтанно изменить свое мнение или пойти в новом направлении. (Другим с этим может быть трудно справиться.) К счастью, отношения с партнерами и близкими друзьями теплые и поддерживающие.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете себя слегка отвлеченным рядом вещей, из-за чего вам сложно успокоиться и расслабиться. У вас такое ощущение, будто вы ждете, пока что-то произойдет. К счастью, поездки по работе и все вопросы, связанные с работой и вашим здоровьем, успокаивают и вызывают ощущение тепла в животике.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Друг может вас сегодня удивить. Или возможно, вы услышите неожиданные новости от группы или организации? Некоторые из вас могут встретить сегодня кого-то, кто является интересной личностью. Между тем, планы на отпуск и все, что связано со спортом и искусством, выглядят многообещающе! Планы с развлечениями для детей также понравятся.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Действуйте сегодня осторожно, потому что ваше взаимодействие с родителями, начальством и авторитетными лицами, включая полицию, будет непредсказуемым. Они могут сделать или сказать то, чего вы меньше всего ожидаете. К счастью, домашние и семейные проблемы обнадеживают. Имейте в виду, что вы заметны сегодня.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Планы поездок сегодня могут внезапно измениться. Альтернативно, вам может внезапно понадобиться поехать куда-то, хотя вы этого не ожидали. Новости или что-то в средствах массовой информации могут вас удивить. Кроме того, дважды проверяйте расписание школ и колледжей на предмет неожиданных изменений, чтобы вас не застали врасплох.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это сложный день, потому что что-то сбивающее с толку может повлиять на ваши банковские проблемы или что-то, связанное с общим имуществом или наследством. Будьте начеку, чтобы знать, что происходит. Вам не нужна ситуация, когда вы дремлете и проигрываете. Всегда неприятно сожалеть.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Партнер, супруг или близкий друг могут вас сегодня удивить. У них может быть необычное предложение или они могут захотеть иного урегулирования отношений. Может быть что угодно. Возможно, сегодня вы также встретите человека, который вам понравится, потому что вы любите людей. Но, не всех.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Неожиданные новости, связанные с вашим здоровьем или работой, могут вас сегодня удивить. Владельцы домашних животных должны знать, что что-то неожиданное может повлиять на их питомцев, поэтому будьте внимательны. К счастью, в целом вы чувствуете себя уверенно и с большим оптимизмом смотрите в будущее. Все хорошо.

Если у вас сегодня день рождения