Приручат символ года: Павел Глоба назвал шесть знаков зодиака, которым Дракон подарит счастье в 2024

Известный астролог Павел Глоба отмечает, что в 2024 году некоторые знаки зодиака будут особенно благополучными. Для Овнов наступающий год может обернуться неожиданными переменами, но они приносят исключительно положительные результаты. Звезды советуют представителям этого знака рискнуть, чтобы достичь своих желаний. Риск будет оправдан как в сфере карьеры, так и в личной жизни.

Близнецов ждет карьерный успех. Уже в начале года могут поступить предложения о новой работе или должности. Ближайший год пройдет под знаком удачи и финансового достатка. Что денежный коридор дольше баловал Близнецов, представители знака должны честно и упорно трудиться.

Для Дев жизнь в 2024 году подарит счастье в любовной сфере. Возможны свадьба или прибавление в семье. Со своей второй половинкой вы будете обладать полным взаимопониманием. Девам-одиночкам астролог сулит неожиданную встречу, которая приведет к бурному роману.

Весы могут ожидать счастливый 2024 год, но для этого придется приложить немало усилий. Работа будет радовать знак Зодиака интересным процессом и хорошим заработком. Кроме того, вы достигнете гармонии в отношениях. Даже если с партнером вы уже десятки лет вместе, в паре наступит "медовый месяц".

Скорпионов ждет множество путешествий в течение года. Вы посетите новые места и накопите ценный опыт. Звезды сулят счастье тем представителям знака, которые займутся саморазвитием.