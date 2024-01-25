С 1 февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать всего один вопрос
- 20:00 25 января
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- Служба новостей
Водителям в России объявлены о новых мероприятиях, связанных с возможной потерей права управления автомобилем.
В рамках инициативы, получившей название "Сплошные проверки", планируется проведение многочисленных проверок на почти всех участках дорог во второй половине января.
Основная цель этих проверок - выявление водителей, употребивших алкоголь или запрещенные вещества перед поездкой. Сотрудники дорожной полиции активно будут взаимодействовать с водителями, проверяя их состояние и задавая различные вопросы. Даже трезвые водители могут быть лишены прав, если вызовут подозрения своим поведением или ответами на вопросы инспекторов.
Особое внимание будет уделяться реакции и поведению водителей во время общения с представителями ГИБДД.Отказ от прохождения процедуры проверки на алкоголь или наркотические вещества может привести к немедленному лишению прав.
Важно заметить, что водителям будут предоставлены возможности пройти проверки, и негативный ответ на эти предложения может повлечь за собой серьезные последствия, включая лишение водительских прав.
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