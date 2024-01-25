Вот и сказочке конец: Центробанк РФ готовится использовать сбережения граждан

На международной выставке-форуме "Россия", открывая день финансов на стенде Минфина, первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин объявил, что количество россиян, участвующих в программе долгосрочных сбережений к 2030 году, составит не менее 9 миллионов человек.

Он также отметил, что объем вложений может достигнуть 1,2 триллиона рублей, и уже девять негосударственных пенсионных фондов стали операторами этой новой системы. Чистюхин подчеркнул, что важно реализовывать долгосрочные и сложные проекты, для чего требуются длинные деньги.