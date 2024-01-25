Польется дождь из купюр: три знака с 25 января получат огромные деньги, разбогатеете неприлично
- 19:00 25 января
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- Служба новостей
В январе 2024 года произойдет уникальное астрологическое событие: Плутон и Солнце встретятся в знаке Водолей впервые с 18-го века. Это может оказать значительное влияние на финансовую ситуацию многих людей, включая уровень зарплат и крупные денежные операции. Плутон в астрологии связан с большими ресурсами и капиталами, такими как ипотека, кредиты и наследство.
Солнце, с другой стороны, ассоциируется с счастьем, радостью и личной энергией человека. Поэтому соединение этих двух астрологических точек может привести к неожиданным и значительным событиям в жизни многих людей. Гороскоп опубликовали на сайте wday.ru.
Козерог
С 25 января начинается важный этап в финансовой жизни Козерогов. Ваше материальное положение может значительно улучшиться благодаря внезапному наследству или крупному инвестиционному вкладу в ваш проект. У кого-то ощутимо повысится зарплата, либо представители знака получат страховую выплату. Одним словом, держите карман шире, деньги уже на подходе.
Рак
Раки могут решиться на крупный заем в банке, который поможет им реализовать планы. Или же вам достанется наследство, которое станет приятным и неожиданным подарком. А кто-то получит дополнительные средства в виде компенсации или благодаря налоговому вычету.
Весы
Весы в конце января запустят новый проект или их бизнес получит крупный заказ, который принесет значительную прибыль.
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