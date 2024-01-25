На карту Сбербанка начислят 12 000 рублей: кому 25-26 января придет новое пособие от СФР
- 17:00 25 января
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- Служба новостей
Новое пособие от государства будет приходить на банковские карты россиян 25 и 26 января. Средства будут зачисляться в основном на карты Сбербанка. И во многих случаях получить люди смогут порядка 12 тысяч рублей. Об этом рассказал финансовый эксперт Валерий Попов.
По его словам, речь идет о новой выплате, которая появилась в нашей стране относительно недавно. Сейчас такое пособие назначает Социальный фонд (СФР), хотя еще раньше распределением средств занимался Пенсионный фонд, который затем вошел в структуру этого объединенного ведомства.
«При этом само пособие заменило собой сразу пять выплат, которые полагаются семьям с детьми и беременным женщинам. Получить средства от государства можно на любого ребенка в возрасте до 16 лет включительно. Также рассчитывать на помощь могут будущие мамы, которые успели встать на учет в женской консультации на ранних сроках», – отметил эксперт.
Главным условием для назначения выплаты является нуждаемость семьи. Средний уровень дохода в перерасчете на каждого члена должен быть ниже прожиточного минимума хотя бы чуть-чуть. Также специалисты оценивают имущество, которое есть в наличии у родителей. И если окажется, что его слишком много (например, две квартиры в собственности или две машины), то в выдаче денег откажут.
Во всех остальных случаях можно рассчитывать на получение пособия. Заявления сейчас рассматривают достаточно оперативно, и уже через несколько дней можно получить ответ. Так что тем, кому выплату одобрили после праздников, деньги начнут приходить на карту с 25 января.
Размер зачисления будет разным: например, в базовом варианте выплачивают половину минимума на детей в регионе, но если этого не хватит для того, чтобы вытащить семью из бедности, назначат 75 процентов. К примеру, в Санкт-Петербурге это будет 12 030 рублей. То есть именно такая сумма и будет приходить гражданам на карты «Мир» в ближайшие дни, сообщает PRIMPRESS.
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