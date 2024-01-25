На карту Сбербанка начислят 12 000 рублей: кому 25-26 января придет новое пособие от СФР

Новое пособие от государства будет приходить на банковские карты россиян 25 и 26 января. Средства будут зачисляться в основном на карты Сбербанка. И во многих случаях получить люди смогут порядка 12 тысяч рублей. Об этом рассказал финансовый эксперт Валерий Попов. По его словам, речь идет о новой выплате, которая появилась в нашей стране относительно недавно. Сейчас такое пособие назначает Социальный фонд (СФР), хотя еще раньше распределением средств занимался Пенсионный фонд, который затем вошел в структуру этого объединенного ведомства.

«При этом само пособие заменило собой сразу пять выплат, которые полагаются семьям с детьми и беременным женщинам. Получить средства от государства можно на любого ребенка в возрасте до 16 лет включительно. Также рассчитывать на помощь могут будущие мамы, которые успели встать на учет в женской консультации на ранних сроках», – отметил эксперт.

Главным условием для назначения выплаты является нуждаемость семьи. Средний уровень дохода в перерасчете на каждого члена должен быть ниже прожиточного минимума хотя бы чуть-чуть. Также специалисты оценивают имущество, которое есть в наличии у родителей. И если окажется, что его слишком много (например, две квартиры в собственности или две машины), то в выдаче денег откажут.

Во всех остальных случаях можно рассчитывать на получение пособия. Заявления сейчас рассматривают достаточно оперативно, и уже через несколько дней можно получить ответ. Так что тем, кому выплату одобрили после праздников, деньги начнут приходить на карту с 25 января.