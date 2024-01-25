«Февраль будет кошмарным»: cиноптики составили новый прогноз на конец зимы

Гражданам, владеющим квартирой или автомобилем, грядет неожиданный поворот в сфере обязательных платежей. Новое правило по налоговым обязательствам для таких объектов станет действовать с 20 января, согласно информации от «Примпресс».

Юрист Ирина Сивакова пояснила, что собственникам предстоит столкнуться с новыми обстоятельствами в отношении начисления обязательных налоговых взносов, которые теперь придется уплачивать каждому владельцу.

В ближайшее время владельцам недвижимости и автотранспорта придется подать заявление на уплату налогов за прошедший 2023 год. Обычно налоговая служба уведомляет граждан о предстоящих платежах, отправляя соответствующие уведомления заказным письмом через почту или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ведомства или на портале "Госуслуги".

Однако существует риск, что уведомление может быть упущено, особенно в случае нового объекта, приобретенного недавно. Для таких случаев введен новый способ подачи заявлений об объекте, за который нужно уплатить налоги.

По словам юриста, теперь граждане Российской Федерации могут подать заявление через любой МФЦ. Новые изменения в законодательстве обязывают всех сотрудников этих центров принимать заявления от граждан о включении их объекта в налоговый учет, будь то квартира или автомобиль. Для этого собственникам необходимо явиться в центр лично, предоставив паспорт и копию документа о праве собственности.