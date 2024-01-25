Поработайте языком — через 3 дня перестанете храпеть: эксперт предложил новый способ
- 11:00 25 января
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- Служба новостей
Эксперт по сну Мартин Сили рассказал о методах преодоления храпа — распространенной проблемы, беспокоящей как самого храпуна, так и его партнера.
Зимой частота храпа увеличивается из-за более сухого воздуха, что вызывает отек слизистой оболочки носа и горла, препятствуя нормальному дыханию. Кроме того, в холодное время года люди проводят больше времени в помещении, где содержание пыли и раздражителей выше, что также способствует появлению храпа.
Дополнительное затруднение дыхания связано с теплой одеждой, которая может давить на грудь и горло. Для уменьшения храпа зимой можно применить необычный метод, рекомендованный экспертом и обещающий полное избавление от храпа всего за три ночи.
Один из советов — поддерживать влажность воздуха зимой, таким образом снижая интенсивность храпа. Дополнительно, рекомендуется выполнять простое упражнение для языка перед сном: закрыв рот, двигать языком влево-вправо 10 раз, затем вверх-вниз 10 раз, и, наконец, вперед-назад. Это упражнение следует повторять ежедневно перед сном.
Если храп слишком сильный или сопровождается другими симптомами, такими как усталость днем, хриплое дыхание или "фырканье" во время сна, необходимо обратиться к врачу.
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