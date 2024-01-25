Поработайте языком — через 3 дня перестанете храпеть: эксперт предложил новый способ

Эксперт по сну Мартин Сили рассказал о методах преодоления храпа — распространенной проблемы, беспокоящей как самого храпуна, так и его партнера.

Зимой частота храпа увеличивается из-за более сухого воздуха, что вызывает отек слизистой оболочки носа и горла, препятствуя нормальному дыханию. Кроме того, в холодное время года люди проводят больше времени в помещении, где содержание пыли и раздражителей выше, что также способствует появлению храпа.