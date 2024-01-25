Засыпаете в нетрезвом состоянии? — будьте готовы столкнуться с этими угрозами

Засыпание в состоянии алкогольного опьянения представляет серьезную угрозу для здоровья и общего благополучия человека, поскольку алкоголь оказывает мощное воздействие на центральную нервную систему, нарушая различные когнитивные и физиологические функции. Понимание рисков, связанных с засыпанием под воздействием алкоголя, критически важно для минимизации возможного ущерба.

В первую очередь, алкоголь нарушает нормальный цикл сна. Несмотря на то, что он может вызвать сонливость, часто это приводит к фрагментированному и нарушенному сну, что в дальнейшем приводит к увеличению утомляемости, нарушению концентрации и снижению когнитивных функций после пробуждения. Постоянное употребление алкоголя может содействовать различным нарушениям сна, таким как бессонница и апноэ.

Сон под воздействием алкоголя также повышает риск угнетения дыхания - состояния, при котором дыхание становится медленным и поверхностным. Это особенно опасно для людей, страдающих респираторными заболеваниями, такими как астма, и в крайних случаях может привести к нехватке кислорода, представляя серьезную угрозу для жизни.

Людям с заболеваниями легких следует быть особенно осторожными. Еще одним серьезным поводом для беспокойства является возможность подавиться рвотными массами во время сна. Алкоголь может вызвать тошноту и рвоту, и в состоянии глубокого опьянения человек может не обладать достаточными рефлексами для предотвращения удушья своими собственными рвотными массами, что может привести к опасным ситуациям, связанным с блокировкой дыхательных путей.