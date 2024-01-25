Ангел протянет счастливый билет: Глоба назвал 3 знака зодиака, которых фортуна с 25 января

Российский астролог и публицист Павел Глоба поделился прогнозом для трёх знаков зодиака, которые познают настоящее настоящее счастье. Звезды обещают им перемену в жизни с 25 января — в семье и на работе все будет отлично.

Овнам пора реализовать свои планы, задуманные на начало года. Сейчас идеальное время для новых проектов и других значимых начинаний — дела пойдут легче обычного.