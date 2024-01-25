Ангел протянет счастливый билет: Глоба назвал 3 знака зодиака, которых фортуна с 25 января
- 09:45 25 января
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- Служба новостей
Российский астролог и публицист Павел Глоба поделился прогнозом для трёх знаков зодиака, которые познают настоящее настоящее счастье. Звезды обещают им перемену в жизни с 25 января — в семье и на работе все будет отлично.
Овнам пора реализовать свои планы, задуманные на начало года. Сейчас идеальное время для новых проектов и других значимых начинаний — дела пойдут легче обычного.
Близнецы, посвятите этот день чему-то новому для себя. Вы узнаете много полезного, что пригодится вам в будущем. Например, если вам предложат командировку, это станет отличным шансом для продвижения по служебной лестнице.
Для Раков звезды расположились таким образом, что удача будет сопутствовать им весь день. Любые начинания приведут к блестящим результатам, пишет attention.plus.
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