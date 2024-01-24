Указ подписан: разовая выплата пенсионерам 17 000 рублей с 25 января
- 20:00 24 января
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- Служба новостей
Единовременную денежную выплату начнут перечислять многим пенсионерам уже с 25 января, сообщает PRIMPRESS. Размер пособия составит уже около 17 тысяч рублей, эта сумма стала выше с этого года. А поступать такие средства пожилым людям будут всего один раз в год. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.
По словам эксперта, речь идет о выплате, получить которую смогут самые активные пенсионеры. Это будут люди, которые часто помогали станциям переливания крови и сдавали ценную жидкость в течение своей жизни. А за это они получили звание почетного донора.
«Обладатели такого звания имеют право на получение разовой ежегодной денежной выплаты. Ее размер постоянно индексируется, и с этого года сумма составляет уже 17 324 рубля. Такое пособие не облагается налогами и обычно перечисляется гражданам в беззаявительном порядке», – отметил Власов.
Он уточнил, что тем, у кого почетный значок и удостоверение донора уже есть, выплату за этот год начнут перечислять на банковские карты уже в ближайшие дни, то есть с 25 января. А в целом этот процесс должен завершиться до апреля. Тем же, кто только сейчас получит подобный статус, нужно будет обратиться в местное отделение соцзащиты и подать заявление.
«Важно понимать, что само звание присуждают только тем, кто сдавал кровь безвозмездно, то есть не получал за это деньги от соответствующих учреждений. Нужно сдать кровь минимум 40 раз, а если речь идет о компонентах крови, например плазме, необходимо будет подтвердить 60 донаций», – добавил эксперт.
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