Указ подписан: разовая выплата пенсионерам 17 000 рублей с 25 января

Единовременную денежную выплату начнут перечислять многим пенсионерам уже с 25 января, сообщает PRIMPRESS. Размер пособия составит уже около 17 тысяч рублей, эта сумма стала выше с этого года. А поступать такие средства пожилым людям будут всего один раз в год. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

По словам эксперта, речь идет о выплате, получить которую смогут самые активные пенсионеры. Это будут люди, которые часто помогали станциям переливания крови и сдавали ценную жидкость в течение своей жизни. А за это они получили звание почетного донора.