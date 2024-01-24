100% пальма, ни капли какао: названы марки шоколада, которые не стоит брать даже бесплатно

Роскачество рассказало о шоколаде, который не рекомендуется приобретать ни в супермаркетах, ни на рынке.

Благодаря масштабной экспертизе организации стало известно о лучших и худших образцах. Согласно информации от primpress.ru, был обнаружен шоколад, содержащий пальмовое масло - вещество, которое вызывает определенное беспокойство у покупателей.