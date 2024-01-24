Разовую выплату 20 000 рублей получат все до единого пенсионеры с 23 января

Пожилым гражданам было объявлено о начале единовременных денежных выплат, которые начнутся уже с 23 января. Пенсионный эксперт Сергей Власов раскрыл эту информацию, сообщает PRIMPRESS.

Согласно эксперту, пожилые люди, отметившие определенный юбилей, смогут рассчитывать на новую денежную выплату. Например, граждане, достигшие 80-летия, теперь получат дополнительный бонус к своей страховой пенсии по старости в размере 8 тысяч рублей, начиная с текущего года.