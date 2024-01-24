Разовую выплату 20 000 рублей получат все до единого пенсионеры с 23 января
- 19:00 24 января
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- Служба новостей
Пожилым гражданам было объявлено о начале единовременных денежных выплат, которые начнутся уже с 23 января. Пенсионный эксперт Сергей Власов раскрыл эту информацию, сообщает PRIMPRESS.
Согласно эксперту, пожилые люди, отметившие определенный юбилей, смогут рассчитывать на новую денежную выплату. Например, граждане, достигшие 80-летия, теперь получат дополнительный бонус к своей страховой пенсии по старости в размере 8 тысяч рублей, начиная с текущего года.
Кроме того, в различных регионах пожилые люди также могут иметь право на другие доплаты. Например, в Ленинграде и Ленинградской области было принято решение о введении единовременного подарка для самых пожилых пенсионеров. По указанию властей, долгожителям, достигшим 90 лет, будет выплачена одноразовая сумма в размере 15 тысяч рублей. Каждому, кто достигнет 95 лет, будет выплачено 20 тысяч рублей.
Кроме того, пожилые люди, отмечающие свой юбилей, также смогут получить дополнительные выплаты. Например, для тех, кто достигнет 100-летия, размер выплаты составит 25 тысяч рублей, причем эта сумма будет выплачиваться ежегодно.
Для того чтобы получить данную выплату, необходимо подать заявление. Заявление могут подать как сами пенсионеры, так и их близкие родственники или доверенные лица. Одобренные заявления будут начислены уже с 23 января.
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