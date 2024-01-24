После развода сразу на СВО: в Госдуме предложили кого еще можно мобилизовать
- 14:00 24 января
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- Служба новостей
Стало известно, что депутат Виталий Милонов предложил внести изменения в законодательство, связанные с расторжением браков.
Его инициатива предусматривает введение штрафов в размере 100 000 рублей и отправку граждан, решивших развестись, на службу военного округа.
Предложение Милонова вызвало негодование и критику, и комитет по защите семьи не поддержал данную инициативу.
Таким образом, предложение о введении штрафов и отправке граждан в военные округа за развод не будет учтено при разработке законодательства.
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