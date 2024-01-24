Ждать ли вторую индексацию пенсий в январе? Пенсионерам объявили об очередном сюрпризе

Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе, который будет связан с ростом пенсий в январе. В следующем месяце пожилых граждан ждет еще одна индексация выплат. И она произойдет за счет роста важного показателя. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

По ее словам, в январе ожидается долгожданный рост страховых пенсий, которые планируется увеличить на 7,5 процента. Но при этом многих пенсионеров ждет еще одна индексация. Это затронет тех, кто получает минимальную пенсию или выплату, которая гораздо ниже прожиточного минимума.