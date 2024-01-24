Боги выбрали любимчиков: Глоба назвала знаки зодиака, которых счастье накроет с головой с 24 января

Астрологический прогноз для трех знаков Зодиака от известной предсказательницы судьбы Тамары Глобы обещает успех с 24 января. В творчестве, офисной работе, службе и даже в личной жизни эти три знака будут на пике. Ничто им не помешает достичь успеха.

Тельцы будут главными лидерами в работе и любимцами удачи, им все удается, путешествия будут удачными, а покупки будут выгодными и радовать долгое время.