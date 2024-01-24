Боги выбрали любимчиков: Глоба назвала знаки зодиака, которых счастье накроет с головой с 24 января
- 12:45 24 января
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- Служба новостей
Астрологический прогноз для трех знаков Зодиака от известной предсказательницы судьбы Тамары Глобы обещает успех с 24 января. В творчестве, офисной работе, службе и даже в личной жизни эти три знака будут на пике. Ничто им не помешает достичь успеха.
Тельцы будут главными лидерами в работе и любимцами удачи, им все удается, путешествия будут удачными, а покупки будут выгодными и радовать долгое время.
Девы ожидают фантастические успехи в личной жизни, учебе и в переговорах. Дети принесут радость своими успехами, а дорога будет благополучной. Однако стоит обратить внимание на финансовые расходы.
Козерогам ждет удача в деловых поездках, переговорах и встречах. Главное не поддаваться эмоциям, так как удача капризна и легко может ускользнуть, пишет attention.plus.
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