Массовый запрет на выезд: миллионы россиян не смогут выехать из страны

Посленовогодний период - время, когда многие мечтают о путешествиях за рубеж. Однако для почти 5 миллионов россиян эта мечта остается недостижимой из-за ограничений на выезд из страны. Федеральная служба судебных приставов неожиданно сообщила, что количество граждан, которым запрещен выезд за рубеж из-за задолженностей, продолжает увеличиваться.

Количество невыездных уменьшилось по сравнению с прошлым годом, но все равно остается на уровне около 5 миллионов человек. Согласно закону "Об исполнительном производстве" граждане России могут быть лишены возможности путешествовать заграницу из-за задолженности по алиментам, налогам, кредитам, штрафам или коммунальным платежам. Сумма долга должна превышать 10 тысяч рублей по алиментам и компенсациям, и 30 тысяч рублей по другим видам задолженности.