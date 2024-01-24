Массовый запрет на выезд: миллионы россиян не смогут выехать из страны
- 12:00 24 января
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- Служба новостей
Посленовогодний период - время, когда многие мечтают о путешествиях за рубеж. Однако для почти 5 миллионов россиян эта мечта остается недостижимой из-за ограничений на выезд из страны. Федеральная служба судебных приставов неожиданно сообщила, что количество граждан, которым запрещен выезд за рубеж из-за задолженностей, продолжает увеличиваться.
Количество невыездных уменьшилось по сравнению с прошлым годом, но все равно остается на уровне около 5 миллионов человек. Согласно закону "Об исполнительном производстве" граждане России могут быть лишены возможности путешествовать заграницу из-за задолженности по алиментам, налогам, кредитам, штрафам или коммунальным платежам. Сумма долга должна превышать 10 тысяч рублей по алиментам и компенсациям, и 30 тысяч рублей по другим видам задолженности.
Кроме того, с 11 декабря вступил в силу закон "О едином перечне оснований недействительности паспортов", который обязывает невыездных граждан России сдать заграничные паспорта в установленные сроки. Это касается не только должников, но также призывников, сотрудников ФСБ, фигурантов уголовных дел и банкротов. В случае отказа сдать паспорт, он будет признан недействительным и изъят.
Эти новости вызвали широкие дискуссии в обществе. Многие выразили свою обеспокоенность тем, что такие ограничения могут серьезно затруднить жизнь людей, особенно перед праздниками, когда многие хотели бы провести время с семьей заграницей. Однако другие поддерживают такие меры, утверждая, что это необходимо для обеспечения исполнения финансовых обязательств перед государством и обществом, пишет news102.
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