В 2024 году в Сыктывкаре появится Семейный многофункциональный центр на базе Центра социальной помощи семье и детям. Этот центр предоставит широкий спектр услуг, включая консультативную, социальную, правовую и психологическую помощь, объединяя их в режиме "одного окна".

Заместитель председателя Правительства Коми, руководитель Министерства труда и социальной защиты Екатерина Грибкова рассказала о деталях этого проекта на заседании Координационного совета при главе республики по стратегическому управлению.