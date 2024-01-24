В Сыктывкаре появится Семейный многофункциональный центр
- 10:30 24 января
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- Служба новостей
В 2024 году в Сыктывкаре появится Семейный многофункциональный центр на базе Центра социальной помощи семье и детям. Этот центр предоставит широкий спектр услуг, включая консультативную, социальную, правовую и психологическую помощь, объединяя их в режиме "одного окна".
Заместитель председателя Правительства Коми, руководитель Министерства труда и социальной защиты Екатерина Грибкова рассказала о деталях этого проекта на заседании Координационного совета при главе республики по стратегическому управлению.
Семейный многофункциональный центр будет располагаться на втором этаже здания по адресу ул. Первомайская, д.11, начиная с мая 2024 года. В помещении центра будут созданы детский уголок, зона ожидания и зона цифровых сервисов, включая "Единый портал государственных и муниципальных услуг".
Это новое учреждение будет предоставлять помощь семьям и детям на различных уровнях, обеспечивая легкий доступ к необходимым услугам и консультациям. Таким образом, Семейный многофункциональный центр будет центром поддержки и помощи семьям, обеспечивая им всестороннюю поддержку и решение социальных и психологических вопросов.
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