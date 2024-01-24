Эти три привычки выдают высокий интеллект человека
- 07:45 24 января
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- Служба новостей
Как определить, не зная досконально человека, что у него высокий интеллект? Как оказалось, существует набор привычек, наличие которых в совокупности поможет понять, что перед вами-умный человек. О признаках умного человека рассказали на канале "Психология".
Планирование
Постоянное планирование дел необходимо для развития, чтобы не запутатьсся в бытовой рутине и не забыть уделить время прочим важным делам.
Анализ
В этот пункт входит подведение итогов. Постоянный анализ помогает достичь успеха.
Постоянное образование
Постепенный, небольшой, но регулярный поиск информации однажды обязательно даст свои плоды.
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