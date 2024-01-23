Всем без исключения, у кого есть деньги в рублях, дали срок до февраля. Потом будет поздно
- 22:00 23 января
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- Служба новостей
Всем гражданам, у которых есть денежные средства в рублях, был дан важный совет о том, как распорядиться этими средствами с максимальной пользой. Об этом рассказал финансовый эксперт Валерий Попов, сообщает PRIMPRESS.
Согласно его словам, в экономической реальности для россиян новые условия могут возникнуть уже в феврале, и это непосредственно затронет сферу сбережений в рублях. В ближайшем будущем российские банки могут начать менять ставки по своим инвестиционным инструментам.
Большинство экспертов считают, что сейчас ключевая ставка находится на максимуме. Подтверждение этому недавно высказал президент Владимир Путин. Следующее заседание Центробанка запланировано на февраль, и на нем могут сохранить ставку в прежнем виде, а возможно, даже снизить ее. Хотя второй вариант более вероятен во втором квартале или во второй половине 2024 года, подчеркнул Попов.
В настоящее время почти все экономисты говорят, что роста ставок по банковским вкладам и накопительным счетам ждать не стоит. Это видно также по действиям самих банков: максимальные ставки доходности они предлагают на срок до полугода, а уже на год и более депозит можно открыть по ставке ниже ключевой.
Именно поэтому, продолжает Попов, лучшего времени для открытия вклада или другого сберегательного инструмента, чем январь, не найти. Рекомендуется сделать это всем, у кого есть свободные деньги в рублях. В противном случае, будет поздно, а инфляция неизбежно обесценит такие деньги.
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