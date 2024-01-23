Всем без исключения, у кого есть деньги в рублях, дали срок до февраля. Потом будет поздно

Всем гражданам, у которых есть денежные средства в рублях, был дан важный совет о том, как распорядиться этими средствами с максимальной пользой. Об этом рассказал финансовый эксперт Валерий Попов, сообщает PRIMPRESS.

Согласно его словам, в экономической реальности для россиян новые условия могут возникнуть уже в феврале, и это непосредственно затронет сферу сбережений в рублях. В ближайшем будущем российские банки могут начать менять ставки по своим инвестиционным инструментам.