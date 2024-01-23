Эксперты не стали скрывать 7 продуктов, которые недопустимо есть вечером
- 21:00 23 января
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- Служба новостей
Диетологи из доставки готовой еды Prepped Pots перечислили продукты, которые нельзя есть перед сном.
Дело не только в риске набрать пару лишних килограммов — неправильный ужин может спровоцировать более серьезные последствия.
Эксперты отметили, что существует еда, положительно и негативно влияющая на качество сна. Вечером не стоит есть много шоколада, сыра и сухофруктов: в перечисленных продуктах содержатся кофеин, сахар и тирамин. Избыточное употребление этих веществ приводит к повышению тревожности, нездоровому «прерывистому» сну и активному газообразованию.
Качество сна пострадает из-за кондитерских изделий и снеков — такие продукты резко повышают уровень сахара и кортизола в крови, приводя организм в состояние стресса, а также задерживают лишнюю воду и вызывают утреннюю отечность.
На этом антирейтинг не закончился. Как отметили специалисты в интервью Daily Mirror, перед сном необходимо сократить потребление острой пищи и помидоров — оба вида продуктов перегружают ЖКТ и «сбивают» естественную терморегуляцию.
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