Эксперты не стали скрывать 7 продуктов, которые недопустимо есть вечером

Диетологи из доставки готовой еды Prepped Pots перечислили продукты, которые нельзя есть перед сном. Дело не только в риске набрать пару лишних килограммов — неправильный ужин может спровоцировать более серьезные последствия.

Эксперты отметили, что существует еда, положительно и негативно влияющая на качество сна. Вечером не стоит есть много шоколада, сыра и сухофруктов: в перечисленных продуктах содержатся кофеин, сахар и тирамин. Избыточное употребление этих веществ приводит к повышению тревожности, нездоровому «прерывистому» сну и активному газообразованию.

Качество сна пострадает из-за кондитерских изделий и снеков — такие продукты резко повышают уровень сахара и кортизола в крови, приводя организм в состояние стресса, а также задерживают лишнюю воду и вызывают утреннюю отечность.