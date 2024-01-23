Гадкая бурда в пакете: Росконтроль назвал марки кофе, которые лучше даже в руки не брать

Россияне были проинформированы о марках растворимого кофе, которые не рекомендуется приобретать даже при наличии акций.

Соответствующий список опубликовали эксперты Росконтроля, назвав бренды, признанные подделкой в результате лабораторного анализа. Специалисты отметили, что для экспертизы был выбран сублимированный кофе, так как он составляет больше половины всего потребления данного напитка. Этот вид кофе особенно популярен среди покупателей из-за его простоты приготовления: достаточно просто залить кипятком, чтобы напиток был готов. Несмотря на то, что некоторые считают растворимый кофе менее настоящим, проверка специалистов дала иные результаты.