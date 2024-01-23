Гадкая бурда в пакете: Росконтроль назвал марки кофе, которые лучше даже в руки не брать
- 17:00 23 января
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- Служба новостей
Россияне были проинформированы о марках растворимого кофе, которые не рекомендуется приобретать даже при наличии акций.
Соответствующий список опубликовали эксперты Росконтроля, назвав бренды, признанные подделкой в результате лабораторного анализа. Специалисты отметили, что для экспертизы был выбран сублимированный кофе, так как он составляет больше половины всего потребления данного напитка. Этот вид кофе особенно популярен среди покупателей из-за его простоты приготовления: достаточно просто залить кипятком, чтобы напиток был готов. Несмотря на то, что некоторые считают растворимый кофе менее настоящим, проверка специалистов дала иные результаты.
Сублимированный кофе может быть не хуже молотого, при условии использования высококачественного сырья при его производстве, утверждают эксперты. Для выяснения лучшего продукта все образцы были отправлены в лабораторию и изучены на содержание углеводного профиля, глюкозы и других показателей.
В результате лучшими были признаны несколько брендов: Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, а также отечественные марки «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта». Жюри отметило, что это кофе высокого качества, безопасный для употребления.
Несколько образцов попали в черный список из-за признаков подделки. В частности, в этом обвинили марки Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite. В Росконтроле заявили, что этот продукт не соответствует определению «кофе», так как изготовлен из растительного сырья другого происхождения, такого как цикорий или зерновые злаки.
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